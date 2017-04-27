Больше льготных кредитов получит сельское хозяйство в России

23:02, 27 апреля 2017, ПАИ

Правительство рассмотрит возможность выделения дополнительных бюджетных средств для аграриев на льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с правительством, передает газета «Известия».

По его словам, государство уже приняло решение о докапитализации Россельхозбанка на 30 млрд рублей для реализации стабильной кредитной политики на селе.

В Минсельхозе рассчитывают увеличить государственную поддержку сельского хозяйства в 2017 году на 36 млрд рублей, доведя ее объем до 250 млрд. Из этих средств 9 млрд рублей необходимо на льготное краткосрочное кредитование, 10 млрд рублей — на льготное инвестиционное кредитование, 10 млрд рублей — на единую субсидию, 7 млрд рублей — на докапитализацию «Росагролизинга».