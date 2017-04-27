В изнасиловании несовершеннолетней девушки обвиняется житель Пскова

21:38, 27 апреля 2017, ПАИ

Следователи Пскова расследуют уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 134 (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и части 1 статьи 135 (развратные действия) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

По версии следствия, 27 марта обвиняемый, находясь в квартире 15-летней девочки, пока ее родители были на работе, изнасиловал ее. Узнав о преступлении, мать девочки сообщила в полицию.

Предполагаемый злоумышленник был незамедлительно установлен и задержан. Следователи предъявили ему обвинение и добились изоляции от общества. На основании судебного решения он был помещен в следственный изолятор.

В настоящее время ему назначено проведение стационарной экспертизы в стражном отделении при психиатрической больнице в Санкт-Петербурге. Расследование уголовного дела продолжается.