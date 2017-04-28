День Службы скорой помощи отмечается сегодня в России

09:26, 28 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 28 апреля, в Росси отмечается неофициальный медицинский праздник - день Службы скорой медицинской помощи, сообщает сайт calend.ru.

Несмотря на то, что этот праздник до сих пор не имеет официального статуса, многие медработники добиваются того, чтобы он был признан на государственном уровне.

Празднование профессионального дня работников Скорой помощи 28 апреля связано с тем, что именно в этот день в 1898 году приказом Московского обер-полицмейстера за двумя полицейскими участками в Москве было закреплено по одной карете скорой помощи и для медиков было выделено отдельное помещение: фактически, были учреждены станции скорой помощи.