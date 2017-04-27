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Общество

Диагностировать рак по фото научился искусственный интеллект

Группа ученых из США решила найти новое применение искусственному интеллекту и использовала его для скрининга рака шейки матки на ранних стадиях. Метод базируется на анализе фотографий. Об этом сообщает Digital Trends.

На протяжении десяти лет специалисты делали снимки шейки матки у более чем тысячи пациенток, 345 из которых имели признаки дисплазии, то есть предракового состояния. За это время ученые разработали алгоритм, который, анализируя фотографии с достаточно высокой точностью, может распознать возможность развития рака. Исследование ученых было опубликовано в научном журнале Pattern Recognition.

«Рак шейки матки является одним из самых распространенных видов онкологии у женщин. Более 80% всех смертей в результате рака шейки матки происходит в развивающихся странах», — заявила доцент кафедры компьютерных технологий и инженерии Лихайского университета Шарон Сяолей Хуан.

Она отметила, что в развивающихся странах используются такие методы, как мазок Папаниколау и анализ на вирус папилломы человека, а они имеют низкую чувствительность. Учитывая эти факторы, специалисты нашли недорогой, но при этом точный метод диагностики рака.

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