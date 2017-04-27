В гибкий аккумулятор превратили кубик сахара ученые

22:42, 27 апреля 2017, ПАИ

Ученые из Техасского университета в Остине создали гибкий аккумулятор на основе оксида графена и полимера. В качестве шаблона для создания электродов они использовали обычный кубик сахара. Полученный аккумулятор может быть многократно растянут на 50% без повреждения. Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials.

Гибкая электроника стремительно развивается, к примеру, уже несколько лет существуют прототипы гибких дисплеев от различных компаний, а некоторые из них собираются в ближайшие пару лет выпустить серийные образцы. Однако, для того, чтобы собрать полностью гибкое устройство, помимо экрана необходимо сделать гибкими и остальные части, такие как аккумулятор. Хотя существуют некоторые разработки в этой области, эта технология еще находится в начале своего развития.