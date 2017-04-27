В переводе на русский

23:01, 27 апреля 2017, ПАИ

26-27 апреля в Псковском государственном университете прошел ежегодный, уже пятый по счету Форум иностранных студентов под незаурядным названием «ВПсковЕду.RU». Участие в нем приняли около полутора тысяч студентов из 37 стран мира. Корреспондент Псковского агентства информации побывал на его первом дне и охотно вспомнил собственные студенческие годы.

В рамках церемонии открытия форума, после выступления барабанщиц, ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко традиционно поприветствовал всех гостей и участников, отметив, что, казалось бы, совсем недавно иностранные студенты впервые собрались для того, чтобы обсудить свои насущные проблемы, а сегодня форум уже празднует пятилетие: первую юбилейную дату.

После вдохновляющей речи ректора началось выступление танцевального коллектива, в ходе которого в зал внесли флаги разных стран. Фоном почему-то служил видеоряд из клипа Майкла Джексона. Видимо, организаторы решили, что именно этот американский исполнитель идеально олицетворяет собирательный образ иностранного студента.

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Ближе к концу танцевального номера двери актового зала ПсковГУ с грохотом распахнулись – вошел «Петр Первый». «Император» поднялся на сцену, за ним, волоча большой ящик, последовал «слуга». Для пущего драматизма сундук долго не открывали. В итоге там обнаружился глобус - символ того, что все мы, представители разных народов, живем на одной сравнительно небольшой планете. На этом открытие и завершилось.

Следующее мероприятие форума проходило уже в лекционной аудитории вуза, где собрались студенты-иностранцы, их преподаватели, представители регионального УМВД, сотрудники областной администрации и других немаловажные персоны. Название мероприятия - «Пребывание иностранных студентов на территории Псковской области» - заставляло предположить, что сейчас будут обсуждаться юридические вопросы. Однако после презентации на тему «как нам важны иностранные студенты», все желающие смогли спросить о чем угодно в режиме «открытого микрофона».

Иностранные учащиеся вуза при этом интересовались совершенно разными вещами: от вопросов наказания за отсутствие разрешения на подработку до возможности для них прохождения практики в областной администрации (представитель последней уверенно и твердо ответил «Да!»).

Всем участникам форума предложили пройти исторический квест под названием «Петр I», который представлял собой гонку с преследованием 10 команд, перемещавшихся по десяти «станциям» - от Псковского музея-заповедника и до поляны возле Гремячей башни.

На «музейных» площадках порой складывалось впечатление, что студенты разгадывают тайны из книжек Дэна Брауна: они сопоставляли разные исторические символы с народностями и даже переводили сложный текст со старославянского. В рамках другой части квеста команде нужно было найти «похищенного» бойца, патроны и автомат в щелях развалин старой крепости, а потом еще и пострелять по целям на деревьях.

Ну а возле Гремячей башни организаторы устроили целый «Форт Боярд». Каждую команду делили на две части: одна должна была найти ключ, другая – то, что, собственно, нужно открыть этим ключом. Несмотря на начавшийся проливной дождь, зараженные энтузиазмом (в том числе благодаря возможности легально прогулять пары) студенты азартно искали артефакты. В итоге победители получили тот самый таинственный сундук «Петра Первого», который уже фигурировал в начале форума. В нем на этот раз, к счастью, был не глобус, а подарки от университета.

В это же время, пока некоторые студенты бежали к финишу квеста, другие пытались играть в университетском сквере в лапту - русский аналог бейсбола, а третьи состязались в «играх на асфальте», которые включали в себя стрельбу из лука, шаффлборд, кольцеброс, петанк, лимбо и даже городки.

Заключительной частью первого дня форума стал концерт, обозначенный в программе как «Наше Евровидение». Впрочем, прямо на сцене он поменял название и перевоплотился в «Мировидение».

Песенный конкурс прошел впервые в истории форума. Студенты написали целое обращение в адрес несостоявшейся участницы «Евровидения-2017» от России Юлии Самойловой (если кто не помнит, Украина, принимающая конкурс в этом году, запретила ей въезд в страну). «Мы восхищаемся Вами как сильным, талантливым, целеустремленным человеком. Мы надеемся, что победа на конкурсе «Евровидение-2018» будет Вашей», - говорится в тексте письма.

В «Мировидении» ПсковГУ приняли участие 19 студентов из разных стран мира: Экваториальной Гвинеи, Турции, Великобритании, Германии, Китая, Украины, Сербии, Туркменистана, Франции, Афганистана, Ирана, Коста-Рики, Сирии, Испании, США, Македонии, Узбекистана, Норвегии и, конечно, России. Многие конкурсанты исполнили песни на родных языках. Такое количество зарубежных участников поначалу обескураживало: про обучающихся в ПсковГУ студентов граждан США и Великобритании раньше было не слышно. Однако вскоре выяснилось, что представителей некоторых стран «сыграли» местные студенты.

На логотипе разместили всем полюбившегося и в то же время всем уже надоевшего «Ждуна». Символом чего конкретно он являлся и как вообще он был привязан к песенному конкурсу и форуму – осталось загадкой.

Что же касается выступлений, то все они оказались на более чем достойном уровне. Особое внимание зрителей привлекла участница из Украины, исполнившая песню «Zombie» группы The Cranberries на фоне видеоряда из хроник Второй Мировой войны.

Лучшего исполнителя выбирали как в настоящем «Евровидении». На первом этапе голосования конкурсантов оценивали организаторы конкурса, на втором – уже зрители. Победила, конечно, Россия.