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Общество

Пассажирский мультикоптер испытали американские ученые

Американская компания Kitty Hawk, финансированием которой занимается сооснователь Google Ларри Пейдж, провела испытания одноместного мультикоптера, разрабатываемого для коротких перелетов за городом. Видео первого полета аппарата компания опубликовала на своем канале на YouTube. 

Сегодня множество компаний занимается разработкой новых индивидуальных летательных аппаратов, которые предполагается использовать не только в качестве частного транспорта, но и в роли аэротакси. Речь идет как о разного рода ховербайках (летающих мотоциклах), так и о летающих автомобилях и небольших электрических летательных аппаратах.

Новая разработка Kitty Hawk, получившая название Flyer (вероятно, это аллюзия на «Флайер» братьев Райт, первый в мире оснащенный двигателем самолет), скорее относится к классу ховербайков. Аппарат выполнил первый полет над озером в пригороде Сан-Франциско. 

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