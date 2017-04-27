Пенсионерка погибла на пожаре в Пыталовском районе
В 1:09 28 апреля в деревне Стехны Пыталовского района из-за короткого замыкания электропроводки сгорел жилой дом. Как стало известно Псковскому агентству информации, 84-летняя хозяйка обнаружена погибшей.
Кроме того, вчера из-за аварийного режима работы электропроводки произошел пожар в жилом доме в деревне Голубово Псковского района.
В деревне Туготино Порховского района в доме сгорела кровля по всей площади, жилище выгорело внутри. Причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.