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Общество

Предъявлять россиянам счета за электроэнергию на чердаках и в подвалах поручил жилинспектор

Главный жилинспектор России Андрей Чибис дал коммунальным компаниям указание предъявлять жильцам счета на оплату электроэнергии на чердаках, в подвалах и нежилых помещениях. Об этом пишет газета «Известия».

Как сообщает издание, А. Чибис дал такое распоряжение в официальном письме, адресованном региональным органам власти. В этом письме он заявляет, что, несмотря на несогласие Общественной палаты и комитета Госдумы по жилищной политике, новая строка, увеличившая счет за ЖКХ на 300-500 рублей, не исчезнет из квитанций.

В то же время Андрей Чибис признал, что не во всех регионах России верно производится расчет платежей за ОДН (общедомовые нужды). В ответ на соответствующие жалобы, жилинспектор направил региональным властям письмо, в котором разъяснил порядок расчета платежей.

«Имеют место случаи установления уполномоченными органами нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды с нарушениями правил №306… В этом случае уполномоченному органу следует незамедлительно принять меры по устранению нарушений действующего законодательства, а органам государственного жилищного надзора в рамках исполнения возложенных на них полномочий обеспечить надлежащий контроль», — указал он.

Жилинспектор пояснил, что для оплаты жильцами должны учитываться площади площадок между квартирами, лестниц в подъездах, коридоров, тамбуров, холлов и вестибюлей, помещений консьержа (для многоквартирного дома), а также площадь чердаков и подвалов.

Эксперты отметили, что причиной роста платежей стала сколько не новая строчка об оплате, сколько неверный расчет площадей и другие факторы.

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