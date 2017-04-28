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Общество

Более 2 млн граждан не смогут покинуть страну на праздники из-за долгов

Более 2 млн граждан России не смогут выехать за границу на майские праздники из-за наличия долгов. В прошлом году таковых насчитывалось всего 1,2 млн. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Этот показатель на 59% больше, чем за три месяца прошлого года. 40% «невыездных» имеют просроченные кредиты банкам, 20% являются неплательщиками алиментов, 10% не заплатили налоги или штрафы ГИБДД, 5% не смогли вовремя рассчитаться за услуги ЖКХ.

Российское законодательство предусматривает ограничения в свободе передвижения для тех, кто имеет долги. Так, на границе обязаны остановить тех, кто имеет задолженность более 10 тыс. рублей.

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