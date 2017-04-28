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Общество

Митрополит Евсевий освятил крест и купол нового храма в Псковском районе

27 апреля, в четверг 2-ой Седмицы по Пасхе, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил чин освящения креста и купола храма в честь святителя Христова и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских в поселке Середка Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.

Фото pskov-eparhiya.ru

Псковский архипастырь обратился ко всем собравшимся со словом приветствия, в котором отметил: «Да, непростое время у нас на сегодня. Много различных невзгод, препятствий, противостояний и в мире, и в обществе, и в сердце нашей России. Но Господь действует своей силой, утешает и ободряет нас, чтобы не прекращалась вера православная, потому что без веры не стоит ни человек, ни государство, ни народ. Вера укрепляется через молитву, а для молитвы строились и строятся храмы Божии. Вот и этот храм построен для того, чтобы сердца людей возносились к Богу, Творцу Вселенной, чтобы не прекращалась молитва и воздыхание наших сердец о всем том, что было, есть и будет на этом земном шаре. Только молитвой живет человек. Как солнечным светом, теплом и влагой поддерживается жизнь окружающей природы, так и жизнь человеческая продолжается до тех пор, пока есть святая молитва. И пока есть в мире пять-десять праведников, Господь содержит мир. Прекратится молитва, угаснет вера и любовь к Богу – погаснет и сама жизнь на этой планете».

Фото pskov-eparhiya.ru

Затем владыка совершил чин освящения купола и креста, которые затем были подняты и установлены на новом храме.

Фото pskov-eparhiya.ru

В этот же день митрополит Евсевий совершил чин освящения гостевого дома Спасо-Елеазаровского монастыря.

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