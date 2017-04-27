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Культура

Фестиваль «Чудное мгновенье» пройдет в Пушкинских Горах

V Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Чудное мгновенье» пройдёт в Пушкинских Горах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

Организатором мероприятия, которое состоится с 25 по 28 мая, выступает творческое объединение «Триумф».

Работы участников будут представлены в нескольких номинациях: «Танцевальное творчество», «Вокальное творчество», «Инструментальное творчество», «Конкурс молодых композиторов и бардов», «Театральное творчество», «Цирковое искусство», «Изобразительное творчество», «Выставка прикладного искусства», «Конкурс костюма» и «Дебют».

Дата окончания регистрации – 11 мая.

Подробности о мероприятии на сайте>>.

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