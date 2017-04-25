Открыта регистрация на Кубок Псковской области по велоспорту

09:07, 28 апреля 2017, ПАИ

Открыта регистрация на второй Открытый кубок Псковской области, посвященный памяти велопутешественника Глеба Травина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

30 апреля состоится уже традиционная индивидуальная гонка на участке трассы Писковичи — Молгово. Второй этап пройдет 24 сентября на шоссе Палкино - Изборск. Запланирована групповая гонка на 60, 30, 15 км по возрастным группам.

На старт приглашаются, как спортсмены, так и любители на любых типах велосипедов. Организаторы попросили участников зарегистрироваться и отметили, что ученики спортшкол смогут выступить на соревнованиях бесплатно, с остальных будет взят символический стартовый взнос (300 рублей) для формирования призового фонда.