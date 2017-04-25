На велоэкскурсию «Град спортивный» отправились туроператоры Псковской области

09:26, 28 апреля 2017, ПАИ

26 апреля региональные туроператоры отправились в Великие Луки на велоэкскурсию «Град спортивный». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

Информационный тур был организован по результатам регионального конкурса «Привлеки к себе туриста!», на котором велоэкскурсия «Град спортивный», разработанная Комитетом по молодежной политике и спорту администрации города Великие Луки, стала победителем в номинации «Спортивный туризм».

«На сегодняшний день это из один лучших турпродуктов спортивного туризма в Псковской области. Он ценен тем, что объединяет в себе спорт и культурное просвещение. Гостям города предоставляется возможность познакомиться с городской архитектурой, историей и достопримечательностями города Великие Луки, а также посетить спортивные объекты и получить удовольствие от активного времяпрепровождения», - рассказали в Госкомитете по культуре.

После велопрогулки состоялся круглый стол, на котором туроператоры обсудили варианты будущего сотрудничества.

Подробную информацию об условиях проведения велоэкскурсии можно получить по телефону: +7 (81153) 3-26-75.