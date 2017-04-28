Псков попал в топ-10 самых популярных городов для путешествий на майские праздники

09:21, 28 апреля 2017, ПАИ

Псков попал в топ-10 самых популярных городов для путешествий на майские праздники, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

В Пскове туристы останавливаются в среднем на 1,5 ночи и тратят на проживание в гостинице 2,7 тысяч рублей в сутки.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных различных систем онлайн-бронирования отелей. В него также вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Ярославль, Нижний Новгород, Вологда, Екатеринбург и Кострома.

Прага, Париж, Рим, Вена, Амстердам, Рига, Вильнюс, Стамбул, Барселона и Будапешт входят в топ-10 зарубежных городов, популярных для поездок на майские праздники.