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Общество

Эстония установит в Псковско-Чудском озере новые пограничные буи за 74 млн евро

Эстония установит в Псковско-Чудском озере новые пограничные буи, сообщает эстонская газета Tartu Postimees. 

Установка буёв начнётся в мае. Этим займётся департамент полиции и пограничной охраны Эстонии совместно с водным департаментом. «Речь идет не о разметке эстонско-российской границы, а об обозначении территории пограничного режима»,— пояснил ведущий сотрудник бюро интегрированного управления границей департамента полиции и пограничной охраны Аймар Кесс.

Буи в водоёме появятся во избежание незаконного пересечения границы или попадания на режимную территорию. Всего планируется установить 171 буй на промежутке от 50 до 200 м от границы. На каждом буе разместится табличка с надписью на русском и английском языках «Стой! Государственная граница Эстонии!». Зимой режимная территория будет обозначена знаками на льду. Работы обойдутся в 74 млн евро.

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