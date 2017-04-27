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Пьяный водитель мопеда повторно задержан в Дедовичах

В Дедовичах задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 27 апреля в посёлке Дедовичи на улице Бундзена  стражи порядка остановили находившегося в состоянии алкогольного  опьянения 26-летнего молодого человека, который ехал на мопеде. Проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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