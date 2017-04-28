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Общество

Против продажи алкоголя в интернете выступил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор выступает против легализации продажи алкоголя через интернет, так как это ухудшит ситуацию с алкоголизацией в стране. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, передает ТАСС.

«Я категорически против. Во-первых, сегодня невозможно в интернете что-либо в полной мере контролировать и регулировать. А во-вторых, сегодня совершенно очевидны возможности интернета даже при блокировании тех или иных сайтов немедленно создавать несколько «зеркал», - сказала она.

Попова подчеркнула, что эта мера приведет к росту алкоголизации населения. «Мы только-только с 2009 года, включив все государственные механизмы, достигли перелома тренда к росту алкоголизации, и этот шаг ухудшит ситуацию», - отметила глава ведомства.

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