Против продажи алкоголя в интернете выступил Роспотребнадзор

10:15, 28 апреля 2017, ПАИ

Роспотребнадзор выступает против легализации продажи алкоголя через интернет, так как это ухудшит ситуацию с алкоголизацией в стране. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, передает ТАСС.

«Я категорически против. Во-первых, сегодня невозможно в интернете что-либо в полной мере контролировать и регулировать. А во-вторых, сегодня совершенно очевидны возможности интернета даже при блокировании тех или иных сайтов немедленно создавать несколько «зеркал», - сказала она.

Попова подчеркнула, что эта мера приведет к росту алкоголизации населения. «Мы только-только с 2009 года, включив все государственные механизмы, достигли перелома тренда к росту алкоголизации, и этот шаг ухудшит ситуацию», - отметила глава ведомства.