Поезда из Петербурга в Псков и обратно начнут курсировать с 28 апреля

09:39, 28 апреля 2017, ПАИ

С 28 апреля начнут ежедневно курсировать согласованные пригородные поезда по маршрутам Санкт-Петербург-Балтийский – Луга и Луга – Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

Так, поезд № 6161 Санкт-Петербург-Балтийский – Луга будет отправляться из Санкт-Петербурга в 17:25 с остановкой на пункте Гатчина-Варшавская в 18:07–18:08, прибытие в Лугу - в 19:30. Время в пути – 2 часа 5 минут, стоимость проезда – 339 рублей.

Отправление поезда № 6561 Луга – Псков из Луги - в 19:42, остановка в Плюссе - в 20:21-20:23 и Стругах Красных – в 20:44-20:46, прибытие в Псков - в 21:39. Время в пути – 1 час 57 минут, стоимость проезда – 358 рублей.

Общее время в пути – 4 часа 2 минуты, стоимость проезда – 697 рублей.

Кроме того, с 29 апреля будет ежедневно ходить поезд № 6562 Псков – Луга. Отправление из Пскова - в 6:57, остановка в Стругах Красных - в 7:55-7:57 и Плюссе – 8:19–8:21, прибытие в Лугу -9:00. Время в пути – 2 часа 3 минуты, стоимость проезда – 358 рублей.

Поезд № 6162 Луга – Санкт-Петербург-Балтийский будет отправляться из Луги в 9:20, остановка на пункте Гатчина-Варшавская - в 10:28-10:29, прибытие на Балтийский вокзал - в 11:07. Время в пути – 1 час 47 минут, стоимость проезда – 339 рублей.

Общее время в пути – 3 часа 50 минут, стоимость проезда – 697 рублей.

В период с 15 апреля по 31 октября жители Псковской области, имеющие право на льготы в пригородном железнодорожном транспорте, могут приобретать разовый проездной документ с оплатой 50% стоимости разовой поездки по действующему тарифу проезда.

К льготным категориям граждан относятся:

1. Лица, являющиеся пенсионерами, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, подтвердившие данный факт архивными (наградными) документами или записями в трудовой книжке (труженики тыла).

2. Лица, являющиеся пенсионерами, принимавшие участие в разминировании народно-хозяйственных объектов и территории Псковской области, временно находившихся в зоне оккупации немецко-фашистскими войсками в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (участники разминирования территории Псковской области).

3. Ветераны труда, являющиеся пенсионерами, из числа лиц: имеющих удостоверение «Ветеран труда»; награжденных орденами или медалями либо удостоенных почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденных ведомственными знаками отличия в труде на уровне министерств, ведомств СССР или Российской Федерации, имеющих трудовой стаж, необходимый для назначения пенсий по старости или за выслугу лет; лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны, подтвердивших данный факт архивными документами либо записями в трудовой книжке, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин; ветераны военной службы по достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

4. Реабилитированные лица, пострадавшие от политических репрессий.

5. Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России», знаком «Почетный донор СССР».