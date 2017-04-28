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Экономика

Приём предпринимателей проведёт псковская прокуратура 2 мая

2 мая прокуратура Псковской области примет участие во Всероссийском дне приема предпринимателей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, мероприятие будет направлено на оказание субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализацию их прав на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации.

Прием предпринимателей в аппарате прокуратуры области пройдёт в кабинете дежурного прокурора по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 54, в городах и районных центрах области – по месту расположения соответствующих горрайпрокуратур. Информация о месте их расположения опубликована на официальном сайте прокуратуры Псковской области.

Приём предпринимателей будет осуществляться с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

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