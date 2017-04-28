На плохие дороги и отсутствие воды пожаловались жители псковских деревень прокурору области

10:18, 28 апреля 2017, ПАИ

27 апреля прокурор области Сергей Белов провел в Пскове личный прием граждан по поручению президента Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, жалобы заявителей касались состояния дорог, обеспечения жилыми помещениями, водоснабжения и газоснабжения.

Так, жительница Пустошкинского района и житель блокадного Ленинграда из Дновского района пожаловались на необеспечение жилыми помещениями в нарушение законодательства. Жительница Гдовского района сообщила о неудовлетворительном состоянии автодороги от посёлка Ямм до деревни Середка Псковского района. Граждане из деревни Ильинское Красногородского района обратились к прокурору по вопросу восстановления водоснабжения, которое прекращено с января ввиду износа водопроводных сетей. Настоятель кафедрального собора Святой Троицы в городе Невеле попросил оказать помощь в подключении сторожки храма к системам газоснабжения.

В ходе личного приема заявителям подробно были разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы. По всем поступившим обращениям организованы проверки. Ход их проведения и реальное устранение выявленных нарушений закона контролирует прокурор области.