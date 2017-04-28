0
10:58
До +19 градусов ожидается в Псковской области в первой половине мая
10:15
Против продажи алкоголя в интернете выступил Роспотребнадзор
09:26
День Службы скорой помощи отмечается сегодня в России
09:21
Псков попал в топ-10 самых популярных городов для путешествий на майские праздники
09:12
Ветераны смогут бесплатно написать и позвонить однополчанам и близким
23:01
В переводе на русский
19:44
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
Еще новости
Общество

На плохие дороги и отсутствие воды пожаловались жители псковских деревень прокурору области

27 апреля прокурор области Сергей Белов провел в Пскове личный прием граждан по поручению президента Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, жалобы заявителей касались состояния дорог, обеспечения жилыми помещениями, водоснабжения и газоснабжения.

Так, жительница Пустошкинского района и житель блокадного Ленинграда из Дновского района пожаловались на необеспечение жилыми помещениями в нарушение законодательства. Жительница Гдовского района сообщила о неудовлетворительном состоянии автодороги от посёлка Ямм до деревни Середка Псковского района. Граждане из деревни Ильинское Красногородского района обратились к прокурору по вопросу восстановления водоснабжения, которое прекращено с января ввиду износа водопроводных сетей. Настоятель кафедрального собора Святой Троицы в городе Невеле попросил оказать помощь в подключении сторожки храма к системам газоснабжения.

В ходе личного приема заявителям подробно были разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы. По всем поступившим обращениям организованы проверки. Ход их проведения и реальное устранение выявленных нарушений закона контролирует прокурор области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +19 градусов ожидается в Псковской области в первой половине мая
28 апреля 2017
До +19 градусов ожидается в Псковской области в первой половине мая
Против продажи алкоголя в интернете выступил Роспотребнадзор
28 апреля 2017
Против продажи алкоголя в интернете выступил Роспотребнадзор
День Службы скорой помощи отмечается сегодня в России
28 апреля 2017
День Службы скорой помощи отмечается сегодня в России
Псков попал в топ-10 самых популярных городов для путешествий на майские праздники
28 апреля 2017
Псков попал в топ-10 самых популярных городов для путешествий на майские праздники
Ветераны смогут бесплатно написать и позвонить однополчанам и близким
28 апреля 2017
Ветераны смогут бесплатно написать и позвонить однополчанам и близким
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
27 апреля 2017
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
Для новой фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» перевоплотились в топ-моделей
27 апреля 2017
Для новой фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» перевоплотились в топ-моделей 7
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
27 апреля 2017
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки

Идет загрузка...