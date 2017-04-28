До +19 градусов ожидается в Псковской области в первой половине мая

10:58, 28 апреля 2017, ПАИ

В первой половине мая в Псковской области прогнозируется неустойчивый характер погоды, третья декада месяца будет сухой и теплой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Месячная сумма осадков ожидается в объеме 90-130% от нормы, существует вероятность грозовых дождей и усиление втреа до 15-18 метров в секунду. Среднемесячная температура воздуха будет около нормы.

В первой половине мая ночью температура воздуха в основном будет составлять +4…+9 градусов, в отдельные ночи: до 0…+3. Преобладающие дневные температуры воздуха: +14…+19. Во второй половине месяца ночью ожидается +7…+12, в отдельные ночи с понижением до +5; днем: +18…+23.

Уровни воды в реках, Псковском и Чудском озерах будут в норме для этого периода года. Ухудшение гидрологической обстановки в мае не прогнозируется. Радиационный фон – 9-14 мкр/ч (0,09-0,14 мкзв/ч). Ухудшения радиационной, химической и бактериологической обстановки на территории области не ожидается.

В мае на территории региона прогнозируется 2-ой класс пожарной опасности, в юго-восточных районахвозможно повышение до 3-го класса.

