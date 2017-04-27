Глава Великих Лук поблагодарил общественных советников за активную гражданскую позицию

13:56, 28 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках состоялась очередная встреча общественных советников главы города, в которой принял участие глава города Николай Козловский. В ходе заседания был рассмотрен ряд вопросов, которые волнуют великолучан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Николай Козловский поблагодарил общественных советников за их активную гражданскую позицию и отметил, что те пожелания, которые идут непосредственно от жителей города, позволяют власти работать более плодотворно. «В мой адрес поступило около 400 наказов, большая часть их уже выполнена, работа в этом направлении продолжается, и я думаю, почти все удастся сделать», - отметил глава Великих Лук.

Вопросы, которые подняли общественные советники, касались не только благоустройства дворовых территорий, но и всего города в целом. Как отметили многие участники встречи, очень некрасиво выглядят на фасадах домов рекламные афиши и плакаты, и предложили принимать меры воздействия к организаторам этих мероприятий. Не украшает центр города и недостроенный, заброшенный детский сад, территория которого заросла сорняком.

Николай Козловский объяснил, что администрация города давно хотела бы приобрести это здание, чтобы использовать его по назначению, но владелец долгостроя запросил слишком высокую цену. «Но тем не менее, мы заставим владельца навести порядок», – заявил Николай Козловский.

Также на заседании рассмотрели вопрос о городском парке культуры и отдыха, который является популярным местом отдыха горожан. Как рассказал глава города, сейчас ведутся переговоры с инвестором, который планирует провести благоустройство парка, установить новые аттракционы, построить новое здание. «Я думаю, что в течение полутора лет все удастся привести в порядок», - заявил Николай Козловский.

Много вопросов было задано и по поводу ремонта дорог и тротуаров. Н. Козловский рассказал, что в начале весны было проведено полное обследование городских дорог с целью оценки состояния улично-дорожной сети. В результате выявлены все проблемные места, составлен план ремонтных работ, произведена модернизация асфальтового завода. «В основном ремонт требуется там, где он был сделан более десяти лет назад, тем более, что нестабильная зима с перепадами температуры привела к повреждению асфальтового покрытия», – отметил глава Великих Лук.

Общественный советник Анатолий Понятов предложил рассмотреть возможность восстановления старого моста над железнодорожными путями в районе мясокомбината. «Путепровод – это, конечно, хорошо, но почему бы не изыскать возможность сделать там мост, это еще больше разгрузило бы центр», - высказал пожелание советник. Николай Козловский ответил, что этот вопрос рассматривается на перспективу, так же, как и строительство объездной дороги вокруг города, чтобы направить транспортный поток большегрузных автомобилей в объезд.

В завершении общественный советник Кирилл Гаркуша предложил всем коллегам выйти на посадку зеленого массива на окраине города. Николай Козловский поддержал это предложение и рассказал, что уже рассматривается вопрос о выборе места, а также, что в будущем в Зеленой зоне предполагается устроить парк.