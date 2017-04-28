Отряд военных врачей вернулся из Сирии в Псков

10:54, 28 апреля 2017, ПАИ

28 апреля в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознамённую, ордена Суворова дивизию вернулся 35-й отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, почти 4 месяца более 100 военных врачей выполняли гуманитарные задачи в Сирийской Арабской Республике, ежедневно спасая жизни людей. В соединении на базе военного госпиталя военнослужащих в торжественной обстановке встретили командование дивизии, сослуживцы, родные и близкие.

Командир 76-й дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец поздравил военнослужащих с возвращением. «Я благодарю вас за службу, за то, что вы верой и правдой выполняли свои обязанности в далекой стране. Благодарю командира отряда за то, что он сохранил жизни и здоровье своих подчиненных. Спасибо вам, боевые друзья», — сказал комдив.

В свою очередь командир отряда Эдгар Бегашвили рассказал, что приходилось работать в разных условиях: медицинскую помощь оказывали и в городах, и в деревнях, и на дорогах. «Все действовали грамотно и бесстрашно, особенно женщины. Работали с автоматом, в бронежилетах и касках. Сейчас сложно сосчитать, скольким людям, в том числе детям, мы помогли и скольких спасли. Но запомнились эпизоды, когда перед тобой женщина или ребенок, они не говорят по-русски, но язык боли понятен. Мы чувствовали это и старались помочь», — рассказал военный врач.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова от имени администрации области и лично главы региона поблагодарила военнослужащих за выполнение гуманитарной миссии, проявленный профессионализм, преданность воинскому долгу и надежность. «Эти месяцы не прошли даром. Сотни людей благодаря вам получили помощь и спасение. Мы гордимся вами, ценим вас и любим. Мы рады, что вы сегодня дома», — сказала Вера Емельянова.

От имени ветеранов дивизии с возвращением домой военных медиков поздравил председатель ветеранской организации Юрий Соседов. Он высказал военнослужащим слова благодарности за выполнение гуманитарной задачи и пожелал им всего доброго.

После торжественных речей родственники, жены, мужья и дети военнослужащих смогли пообщаться с вернувшимися домой родными.

Отдельный медицинский отряд ВДВ России был отправлен на авиабазу «Хмеймим» в Сирию для оказания медицинской помощи жителям, пострадавшим от обстрелов и насилия со стороны боевиков террористических организаций. Силы отряда были нацелены и на оказание помощи больным. Специалисты проводили многочисленные осмотры и консультации пациентов. Всего врачи помогли порядка 15 тыс. человек в более 100 населенных пунктах. Было выполнено более 250 выездов, в каждый из которых медицинская бригада оказывала помощь 120–140 пациентам.

В составе отряда работу осуществляли приемно-сортировочное, хирургическое, акушерско-гинекологическое, терапевтическое, педиатрическое и психологическое отделения. Диагностика проводилась при помощи портативных аппаратов УЗИ, ЭКГ, рентген-оборудования, аппаратуры для исследования органов зрения и лаборатории крови.