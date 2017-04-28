В Палкинском районе оштрафован предприниматель, нарушивший закон в сфере оборота алкоголя

10:50, 28 апреля 2017, ПАИ

По требованию прокурора Палкинского района оштрафован индивидуальный предприниматель, нарушавший закон в сфере оборота алкоголя и проигнорировавший вызов в надзорное ведомство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что в связи с проведением проверки в прокуратуру района для дачи объяснения был вызван индивидуальный предприниматель, который в нарушение закона не подключил свой магазин к единой государственной автоматизированной информационной системе для подтверждения факта закупки алкогольной и спиртосодержащей продукции. Однако в установленное время гражданин в прокуратуру района не явился и о причинах неявки не сообщил.

Постановлением и. о. мирового судьи предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом), и подвергнут наказанию в виде административного штрафа. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Кроме того, были выявлены нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, за это предприниматель привлечен к административной ответственности по статьям 14.19, 15.13 КоАП РФ.

Общий размер наложенных штрафов составил более 20 тысяч рублей.