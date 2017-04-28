К Дню Победы Псковский музей запустил образовательные программы для школьников
К Дню Победы Псковский музей запустил образовательные программы для школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.
2 мая программа «Истории ожившие страницы» расскажет о предметном мире периода Великой Отечественной войны. Занятие проводится на музейной экспозиции. Стоимость занятия на класс - 1100 рублей.
3 мая образовательная экскурсия «Территория победы» познакомит с памятниками площади Победы и Покровского угла. Сбор группы у Вечного огня на площади Победы. Стоимость на класс – 800 рублей.
4 мая слайд-лекция «Псков – город воинской славы» познакомит со знаковыми военными событиями из истории нашего города. Занятие проводится в лекционном зале. Стоимость на класс – 800 рублей.
5 мая программа «Шаги Великой Победы» об освобождении Пскова и Псковской земли. Занятие проводится на музейной экспозиции. Стоимость на класс - 1100 рублей.
Занятия проводятся только для организованных групп. Предварительная запись обязательна. Телефон для справок и заказа программ: 66 18 29.