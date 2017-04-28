Депутаты гордумы приняли в первом чтении нормативы градостроительного проектирования для Пскова

10:30, 28 апреля 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы приняли в первом чтении вопрос «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Псков». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 81-й сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 28 апреля.

Глава Пскова Иван Цецерский предложил поручить профильному комитету собрать предложения до 20 мая и вынести вопрос для принятия во втором чтении на очередной сессии.