0
10:58
До +19 градусов ожидается в Псковской области в первой половине мая
10:15
Против продажи алкоголя в интернете выступил Роспотребнадзор
09:26
День Службы скорой помощи отмечается сегодня в России
09:21
Псков попал в топ-10 самых популярных городов для путешествий на майские праздники
09:12
Ветераны смогут бесплатно написать и позвонить однополчанам и близким
23:01
В переводе на русский
19:44
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
Еще новости
Общество

Депутаты гордумы приняли в первом чтении нормативы градостроительного проектирования для Пскова

Депутаты Псковской городской Думы приняли в первом чтении вопрос «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Псков». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 81-й сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 28 апреля.

Глава Пскова Иван Цецерский предложил поручить профильному комитету собрать предложения до 20 мая и вынести вопрос для принятия во втором чтении на очередной сессии. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +19 градусов ожидается в Псковской области в первой половине мая
28 апреля 2017
До +19 градусов ожидается в Псковской области в первой половине мая
Против продажи алкоголя в интернете выступил Роспотребнадзор
28 апреля 2017
Против продажи алкоголя в интернете выступил Роспотребнадзор
День Службы скорой помощи отмечается сегодня в России
28 апреля 2017
День Службы скорой помощи отмечается сегодня в России
Псков попал в топ-10 самых популярных городов для путешествий на майские праздники
28 апреля 2017
Псков попал в топ-10 самых популярных городов для путешествий на майские праздники
Ветераны смогут бесплатно написать и позвонить однополчанам и близким
28 апреля 2017
Ветераны смогут бесплатно написать и позвонить однополчанам и близким
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
27 апреля 2017
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
Для новой фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» перевоплотились в топ-моделей
27 апреля 2017
Для новой фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» перевоплотились в топ-моделей 7
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
27 апреля 2017
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки

Идет загрузка...