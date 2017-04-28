0
10:56
Федерация шахмат вложит 13 миллионов в здание, полученное от псковских властей
16:33
Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города
15:35
Увеличение поддержки сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий одобрили псковские депутаты
13:48
Это еще цветочки
12:56
Снижены налоговые ставки для турфирм Псковской области
12:23
Госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс» объединят
08:43
Ритейлеры к 1 июня прекратят возврат хлеба поставщикам
Еще новости
Экономика

Федерация шахмат вложит 13 миллионов в здание, полученное от псковских властей

Депутаты Псковской городской Думы внести изменения в ранее принятое ими решение и заменили с 15 на 5 лет срок безвозмездного пользования зданием по адресу ул. Некрасова, 12, которое в июле 2016 года было передано Федерации шахмат Псковской области. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 81-й сессии городской Думы, которая проходит сегодня, 28 апреля.

Глава Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов также сообщил депутатам, что Северо-Западная федерация готова вложить в реконструкцию здания 13 миллионов рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Федерация шахмат вложит 13 миллионов в здание, полученное от псковских властей
28 апреля 2017
Федерация шахмат вложит 13 миллионов в здание, полученное от псковских властей
Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города
27 апреля 2017
Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города 1
Увеличение поддержки сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий одобрили псковские депутаты
27 апреля 2017
Увеличение поддержки сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий одобрили псковские депутаты 1
Снижены налоговые ставки для турфирм Псковской области
27 апреля 2017
Снижены налоговые ставки для турфирм Псковской области
Госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс» объединят
27 апреля 2017
Госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс» объединят 2
Ритейлеры к 1 июня прекратят возврат хлеба поставщикам
27 апреля 2017
Ритейлеры к 1 июня прекратят возврат хлеба поставщикам
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации
26 апреля 2017
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации 14
Не ведущим деятельность псковским индивидуальным предпринимателям рекомендовано сняться с учёта
24 апреля 2017
Не ведущим деятельность псковским индивидуальным предпринимателям рекомендовано сняться с учёта

Идет загрузка...