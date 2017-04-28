Федерация шахмат вложит 13 миллионов в здание, полученное от псковских властей

10:56, 28 апреля 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы внести изменения в ранее принятое ими решение и заменили с 15 на 5 лет срок безвозмездного пользования зданием по адресу ул. Некрасова, 12, которое в июле 2016 года было передано Федерации шахмат Псковской области. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 81-й сессии городской Думы, которая проходит сегодня, 28 апреля.

Глава Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов также сообщил депутатам, что Северо-Западная федерация готова вложить в реконструкцию здания 13 миллионов рублей.