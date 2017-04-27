Несколько тысяч отдала великолукская пенсионерка за придуманное ДТП

11:04, 28 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция проводит проверку по факту мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 26 апреля пожилой жительнице Великих Лук позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее сын, якобы, попал в ДТП, и для решения проблемы срочно необходимо перечислить 15 тысяч рублей. Женщина смогла найти только несколько тысяч, которые и отправила на указанный счет.

Позже выяснилось, что с сыном все в порядке, и в ДТП он не попадал. Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки выясняют все обстоятельства произошедшего.