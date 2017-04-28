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Общество

«Ситцевый бал» дадут в Пскове 6 мая

6 мая в 17:00 в Городском культурном центре Пскова на площади Победы, 1 состоится «Ситцевый бал». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

«Ситцевый бал» представляет собой театрализовано-танцевальную постановку, посвященную подвигу советского народа в борьбе с фашизмом. Мероприятие такого формата проводится в Пскове во второй раз. В этом году частие в нём примут около 100 человек: учащиеся восьми школ, студенты ПсковГУ, медицинского колледжа и псковского филиала Академии ФСИН. 

На балу действует дресс-код мероприятие предполагает форму одежды в стиле 1940-х годов.

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