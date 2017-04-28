Активисты ОНФ выявили дефекты на гарантийных дорогах в Пскове

11:47, 28 апреля 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» провели рейд по дорогам Пскова, которые были отремонтированы и находятся на гарантии у подрядчиков, производивших ремонтные работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

На улице Труда, которая была отремонтирована в 2013 году, на некоторых участках выявлены ямы и выбоины в дорожном покрытии. Данная улица является магистралью с интенсивным движением транспорта, в том числе по ней проходят маршруты общественного пассажирского транспорта.

На улице Звездная, которую ремонтировали два года назад, на участке от улицы Труда до улицы Юности, также уже появились ямы. Общественники зафиксировали провалы люков глубиной более 2 см и ямы, образовавшиеся вдоль стыковочных швов в асфальтовом покрытии.

На улице Олега Кошевого ремонт дорожного полотна производился в 2014 году. Общественники отметили, что состояние дорожного покрытия там неплохое, однако появилось несколько ям, которые необходимо устранить, в их числе места, засыпанные щебенкой.

Улица Ипподромная также еще находится на гарантийном обслуживании, однако на некоторых участках появились ямы и выбоины.

«Пока дороги гарантийные, за них отвечает подрядчик, и когда нам руководство управления городского хозяйства администрации Пскова говорит о проблемах с финансированием – это выглядит странно. По гарантийным дорогам чиновники обязаны вести работу с подрядными организациями и обязывать дорожников устранять дефекты. В противном случае, когда закончится гарантийный срок, дороги придется ремонтировать, вкладывая в них бюджетные средства. По итогам рейда мы направим обращение в администрацию муниципалитета с приложением фотоматериалов и просьбой обратить внимание на качество проведенного ремонта и принять необходимые меры по исправлению ситуации», – сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Псковской области Дмитрий Веселов.

Общественники взяли на контроль вопрос с ремонтно-восстановительным процессом по данным участкам дорог.

За 2,5 месяца работы проекта жители Псковской области нанесли на карту проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» 211 проблемных участков дорог общей протяженностью 217 км.