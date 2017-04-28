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Общество

Названия 14 новым улицам присвоили депутаты Псковской гордумы

Депутаты Псковской городской Думы присвоили названия 14 новым улицам в районе деревни Солоново. Такое решение они приняли на 81-ой сессии 28 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Названия 8 улиц связали с традиционным занятием псковичей - рыбной ловлей и названиями деревень на Гдовском направлении.  Соответственно, появятся улицы: Рыбацкая, Ершовская, Талабская, Толбинская, Великопольская, Елизаровская, Середкинская, Спицынская.

Другие шесть улиц будут названы в память выдающихся исторических личностей и религиозных деятелей: Илларионовская, Елизаветинская, Гурьяновская, Никандровская, Крыпецкая, Филофеевская.

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