Названия 14 новым улицам присвоили депутаты Псковской гордумы
Депутаты Псковской городской Думы присвоили названия 14 новым улицам в районе деревни Солоново. Такое решение они приняли на 81-ой сессии 28 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Названия 8 улиц связали с традиционным занятием псковичей - рыбной ловлей и названиями деревень на Гдовском направлении. Соответственно, появятся улицы: Рыбацкая, Ершовская, Талабская, Толбинская, Великопольская, Елизаровская, Середкинская, Спицынская.
Другие шесть улиц будут названы в память выдающихся исторических личностей и религиозных деятелей: Илларионовская, Елизаветинская, Гурьяновская, Никандровская, Крыпецкая, Филофеевская.