Имущество почти на 4 миллиона арестовали псковские приставы в квартирах должников

11:20, 28 апреля 2017, ПАИ

В ходе еженедельного рейда судебные приставы Псковской области арестовали имущество 132 должников на сумму 3 миллиона 860 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, под арест попали автомобили, телевизоры, компьютеры, мелкая бытовая техника, мобильные телефоны. Наибольшее количество арестов (36) произвели судебные приставы города Великие Луки.

В задачи проводимого рейда входили исполнительные действия в квартирах должников, а также разъяснительная работа с гражданами о правовых последствиях неуплаты имеющейся у них задолженности по оплате коммунальных услуг. Судебные приставы 15 отделов отработали за один вечер 1 тыс. 375 исполнительных производств, в которых должники систематически не платят за услуги ЖКХ. По итогам рейда 292 исполнительных производства на сумму около 4 миллионов рублей подлежат окончанию.

В ходе рейда приставы взыскали или получили платёжные документы на сумму около 689 тысяч рублей. 161 должник за неуплату услуг ЖКХ получили требование о явке к приставу-исполнителю. У 83 должников установлены источники получения дохода.