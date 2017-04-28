0
14:12
Мощи Николая Чудотворца доставят из Италии в Россию
13:19
Дожди и до 13 градусов тепла ожидаются в Псковской области 29 апреля
12:06
Стартовал культурный ПАИ-live
11:29
Депутаты увеличили тарифы для псковских бань
10:58
До +19 градусов ожидается в Псковской области в первой половине мая
10:15
Против продажи алкоголя в интернете выступил Роспотребнадзор
09:26
День Службы скорой помощи отмечается сегодня в России
Еще новости
Общество

Имущество почти на 4 миллиона арестовали псковские приставы в квартирах должников

В ходе еженедельного рейда судебные приставы Псковской области арестовали имущество 132 должников на сумму 3 миллиона 860 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, под арест попали автомобили, телевизоры, компьютеры, мелкая бытовая техника, мобильные телефоны. Наибольшее количество арестов (36) произвели судебные приставы города Великие Луки.

В задачи проводимого рейда входили исполнительные действия в квартирах должников, а также разъяснительная работа с гражданами о правовых последствиях неуплаты имеющейся у них задолженности по оплате коммунальных услуг. Судебные приставы 15 отделов отработали за один вечер 1 тыс. 375 исполнительных производств, в которых должники систематически не платят за услуги ЖКХ. По итогам рейда 292 исполнительных производства на сумму около 4 миллионов рублей подлежат окончанию.

В ходе рейда приставы взыскали или получили платёжные документы на сумму около 689 тысяч рублей. 161 должник за неуплату услуг ЖКХ получили требование о явке к приставу-исполнителю. У 83 должников установлены источники получения дохода.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мощи Николая Чудотворца доставят из Италии в Россию
28 апреля 2017
Мощи Николая Чудотворца доставят из Италии в Россию
Дожди и до 13 градусов тепла ожидаются в Псковской области 29 апреля
28 апреля 2017
Дожди и до 13 градусов тепла ожидаются в Псковской области 29 апреля
Стартовал культурный ПАИ-live
28 апреля 2017
Стартовал культурный ПАИ-live
Депутаты увеличили тарифы для псковских бань
28 апреля 2017
Депутаты увеличили тарифы для псковских бань 3
До +19 градусов ожидается в Псковской области в первой половине мая
28 апреля 2017
До +19 градусов ожидается в Псковской области в первой половине мая
Против продажи алкоголя в интернете выступил Роспотребнадзор
28 апреля 2017
Против продажи алкоголя в интернете выступил Роспотребнадзор
День Службы скорой помощи отмечается сегодня в России
28 апреля 2017
День Службы скорой помощи отмечается сегодня в России
Псков попал в топ-10 самых популярных городов для путешествий на майские праздники
28 апреля 2017
Псков попал в топ-10 самых популярных городов для путешествий на майские праздники

Идет загрузка...