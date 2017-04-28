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Общество

Соглашение о сотрудничестве подписали псковский детский омбудсмен и главный судебный пристав

26 апреля руководитель Управления ФССП России по Псковской области Сергей Колесников и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковской Службе судебных приставов.

Заключенное соглашение позволит повысить эффективность в решении вопросов защиты прав и охраняемых законом интересов детей на территории Псковской области, в том числе, в сфере информационного взаимодействия и использования имеющихся ресурсов при планировании и реализации совместных мероприятий.

Главный судебный пристав Псковской области и омбудсмен по правам ребёнка договорились организовывать и проводить совместные проверки фактов о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, на совместных совещаниях рассматривать результаты работы по защите прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, проживающих на территории региона.

В рамках подписанного соглашения стороны выразили готовность совместно разрабатывать и вносить в государственные органы, органы местного самоуправления, должностным лицам и организациям предложения по усилению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также организовывать и проводить совместные информационные, научно-практические и учебно-методические мероприятия по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

Стороны отметили значимость подписания данного соглашения. Наталия Соколова является членом Общественного совета при Управлении ФССП России по Псковской области, и, по её мнению, такое взаимное сотрудничество позволит повысить эффективность работы как Управления, так и института уполномоченного по правам ребёнка.

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