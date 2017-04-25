На стадионе «Машиностроитель» появятся торговые точки

11:17, 28 апреля 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы рассмотрели и приняли вопросы «О даче согласия муниципальному бюджетному учреждению «Стадион «Машиностроитель» на предоставление в безвозмездное пользование Автономной некоммерческой организации «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления» и «О даче согласия муниципальному бюджетному учреждению «Стадион «Машиностроитель» на предоставление в аренду муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, без проведения торгов». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 81-й сессии городской думы, которая проходит сегодня, 28 апреля.

Второй вопрос касался передачи индивидуальному предпринимателю двух площадок – площадью 2 квадратных метра и 24 квадратных метра – для организации пунктов розничной торговли.

Депутат Григорий Турчин напомнил, что есть предписание контролирующих органов, о том, что стадион не соответствует нормам безопасности. И поинтересовался, не закроют ли «Машиностроитель», и не пострадают ли в этом случае интересы арендатора.

Однако глава администрации Пскова заверил его: «Мы всё поправим!».