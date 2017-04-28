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Общество

Экстренно отменить запрет выезда за границу смогут должники на майские праздники

С 28 апреля по 9 мая в Федеральной службе судебных приставов вводится особый порядок снятия временных ограничений на выезд граждан за пределы Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области, в пунктах пропуска через государственную границу будет организовано дежурство должностных лиц службы, которые смогут сообщить гражданам о наличии долга и разъяснить порядок дальнейших действий.

Отметим, что основанием для отмены ограничения права на выезд из России является фактическая оплата в полном объеме задолженности по исполнительным производствам. Таким образом, должнику в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации необходимо иметь при себе платежный документ о погашении задолженности по исполнительному производству (платежный документ с отметками банка, квитанция терминала, справка об отсутствии заложенности).

«Проверьте себя у приставов даже, если вы недавно оплатили все свои долги, снято ли с вас ограничение права выезда за пределы РФ. Просим уделить особое внимание, что снятие ограничения занимает определенное время, поэтому об оплате своих долгов необходимо позаботиться заранее», - отметили в псковской Службе судебных приставов.

Несмотря на предоставленную возможность экстренной отмены постановления об ограничении выезда, оставлять на последний момент решение данного вопроса судебные приставы не советуют и рекомендуют всем, кто запланировал провести праздничные дни за рубежом, обратиться к «Банку данных исполнительных производств» на сайте ФССП России и проверить себя на наличие долга.

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