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Политика

Гордума избрала заместителей председателей двух комитетов

28 апреля в ходе 81-й сессии Псковской городской Думы депутаты согласовали кандидатуры на пост заместителей председателей двух комитетов ПГД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместителем председателя комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления избрана депутат Елена Полонская, заместителем председателя комитета по земельным ресурсам стал Владимир Коваленко.

Персональный состав комитетов гордумы также претерпел изменения: депутат Виктор Рулёв включен в комитет по социальным вопросам и молодежной политике и комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению.

Утверждены  также персональные составы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и Совета по противодействию коррупции.

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