Отчёт об исполнении бюджета Пскова за 2016 год утвердили депутаты

11:26, 28 апреля 2017, ПАИ

28 апреля на 81-й очередной сессии Псковской городской Думы (ПГД) депутаты утвердили отчёт об исполнении бюджета Пскова за 2016 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт сообщила, что за 2016 год плановые назначения муниципального бюджета по доходам и расходам увеличились на 1 млрд 373 млн 713,6 тысяч рублей. Уточненный бюджет на конец периода составил: доходы - 4 млрд 693 млн 791,6 тысяч рублей, расходы - 4 млрд 834 млн 391,6 тысяч рублей. Дефицит бюджета Пскова за отчетный период не изменился. Объем финансирования 14 муниципальных программ за отчетный период составил 92,3% общего объема расходов. Большая часть расходов - 2942,5 млн рублей - это финансирование муниципальных программ социальной направленности, вторая объёмная часть - 947,9 млн рублей - сфера ЖКХ и дорожного хозяйства.

В частности, изменение параметров бюджета города в 2016 году произошло за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов (10 млн рублей), безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (1 млрд 355 млн 988,2 тысяч рублей), средств иностранных партнеров в рамках программы европейского сотрудничества «Эстония - Латвия - Россия» (7 млн 725,4 тысяч рублей).

Председатель контрольно-счётной палаты Пскова Василий Гончар указал на плодотворную работу КСП и администрации города в течение всего 2016 года года, на своевременное устранение замечаний и недостатков в ходе исполнения бюджета.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю ПГД Евгений Самуйлов отметил, что все поправки, которые в течение года вносились в бюджет, были объективны, на комитете они обсуждались принципиально, бюджет был сформирован в интересах горожан. Депутаты единогласно проголосовали «за».

Напомним, 26 апреля в здании Псковской городской Думы (ПГД) по вопросу исполнения бюджета Пскова за 2016 год состоялись публичные слушания.