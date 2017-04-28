Лучшими на соревнованиях профмастерства «Псковэнерго» стали энергетики из Опочки

11:30, 28 апреля 2017, ПАИ

Завершились соревнования профессионального мастерства среди производственных отделений филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, звание лучшей бригады по ремонту и обслуживанию распределительных сетей завоевала команда Западных электрических сетей, которая обслуживает сети Опочецкого района. Она набрала 1327,5 баллов из 1440 возможных.

Представители Восточных электрических сетей – бригада из Пушкинских Гор - увезла домой «серебро» соревнований, их результат – 1290 баллов. Бригада из областного центра поднялась на третью ступень пьедестала, у неё в активе оказалось 1184 балла.

Команды пяти производственных отделений электрических сетей «Псковэнерго» на учебном полигоне в Палкино боролись за победу на восьми этапах. В день открытия соревнований шел дождь, не переставая ни на минуту. В последующие два дня раскисшее покрытие полигона так и не успело просохнуть. Это до самого окончания мероприятия явилось дополнительным испытанием не только для людей, но и для техники.

Директор «Псковэнерго» Константин Михайлов, обращаясь к участникам, отметил, что команды соревновались в сложных погодных условиях, которые, тем не менее, постоянно сопровождают труд энергетиков. При этом каждая бригада приложила максимум усилий на этапах, в полной мере показав навыки слаженной и эффективной работы. Отдельные неудачи, которые всегда неизбежны на таких смотрах профессионального мастерства, были следствием излишнего волнения. «Вместе с тем мы видим, что когда в бригаде есть взаимопонимание и поддержка, это не может не отразиться на итоговых результатах».

Далее Константин Михайлов отметил, что «команда победителей приятно удивила своими полученными высокими результатами. На большинстве этапах опочане легко и быстро справлялись с заданиями и набирали максимальное количество баллов. Это хороший старт для самой команды и высокая планка для коллег».

В программу соревнований включены восемь этапов, в ходе которых оценивались теоретические знания и практические навыки оперативно-ремонтного персонала. Проверка знаний действующих правил, инструкций и норм проводилась в виде компьютерного тестирования на базе программы «АСОП-Эксперт». Навыки оказания первой помощи команды демонстрировали на манекене-тренажере «Гоша». Также участники соревнований профмастерства должны были произвести освобождение условно пострадавшего от действия электрического тока на КТП 10/0,4 кВ, подключить жилой дом от действующей ВЛ с применением гидроподъемника, выполнить ТО разъединителя 10 кВ, заменить дефектный изолятор 10 кВ на подстанции, потушить пожар в электроустановке и т. д. В состав судейских бригад вошли руководители и специалисты профильных департаментов и отделов «Псковэнерго».

Соревнования оперативно-ремонтного персонала в энергокомпаниях ПАО «Россети» проводятся ежегодно в целях определения уровня профессиональной подготовки работников, поддержания и совершенствования профмастерства, распространения безопасных и рациональных приемов и методов работы, а также для обмена передовым опытом организации и безопасного производства ремонтных работ на энергооборудовании. По результатам соревнований будет определен состав команды, которая представит филиал «Псковэнерго» на соревнованиях профмастерства ПАО «МРСК Северо-Запада» в Вологде в конце мая.