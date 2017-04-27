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Куньинские полицейские вернули дачнице украденное имущество

Окончено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении жителя Невеля, который обвиняется в совершении кражи на территории Куньинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.  

Установлено, что в начале февраля 27-летний  невельчанин на принадлежащем ему автомобиле «ВАЗ-2107»  ездил  по Куньинскому району  с целью сбора лома  цветного металла. Проезжая по   деревне  Горка, он  заметил на окраине населенного пункта дом, который был заперт на навесной замок. Обвиняемый  понял, что хозяев  дома нет,  и решил  совершить хищение.

Он выбил оконное стекло, проник в коридор. Здесь со стеллажа похитил алюминиевую посуду. Затем  разбил  стекло во втором окне и пробрался в жилое помещение, откуда совершил кражу электрического кабеля,  светильника, механических весов, мясорубки, кухонных ножей и прочего имущества на общую сумму свыше  22 тысяч рублей. Краденое  он сложил в найденные в доме  мешки, которые погрузил в багажник и салон своей машины, после чего скрылся.

Сотрудники отделения полиции по Куньинскому району вскоре установили личность злоумышленника, позже были свидетели, проведены криминалистические экспертизы, с обвиняемым проведена проверка показаний на месте  совершения преступления.

Также стражи порядка установили местонахождение большей части похищенного имущества, изъяли его и вернули потерпевшей. Обвиняемый также возместил ей иск за причиненный ущерб.

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