Куньинские полицейские вернули дачнице украденное имущество

12:47, 28 апреля 2017, ПАИ

Окончено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении жителя Невеля, который обвиняется в совершении кражи на территории Куньинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Установлено, что в начале февраля 27-летний невельчанин на принадлежащем ему автомобиле «ВАЗ-2107» ездил по Куньинскому району с целью сбора лома цветного металла. Проезжая по деревне Горка, он заметил на окраине населенного пункта дом, который был заперт на навесной замок. Обвиняемый понял, что хозяев дома нет, и решил совершить хищение.

Он выбил оконное стекло, проник в коридор. Здесь со стеллажа похитил алюминиевую посуду. Затем разбил стекло во втором окне и пробрался в жилое помещение, откуда совершил кражу электрического кабеля, светильника, механических весов, мясорубки, кухонных ножей и прочего имущества на общую сумму свыше 22 тысяч рублей. Краденое он сложил в найденные в доме мешки, которые погрузил в багажник и салон своей машины, после чего скрылся.

Сотрудники отделения полиции по Куньинскому району вскоре установили личность злоумышленника, позже были свидетели, проведены криминалистические экспертизы, с обвиняемым проведена проверка показаний на месте совершения преступления.

Также стражи порядка установили местонахождение большей части похищенного имущества, изъяли его и вернули потерпевшей. Обвиняемый также возместил ей иск за причиненный ущерб.