Депутаты увеличили тарифы для псковских бань

11:29, 28 апреля 2017, ПАИ

В ходе 81-й сессии Псковской городской Думы 28 апреля депутаты согласовали изменение тарифов на услуги, оказываемые банями муниципального предприятия Пскова «Банно-прачечный комбинат», которые не менялись с 2015 года. Согласно документу общий рост размера платы за услуги бань составит 4,2%, то есть в рабочие дни увеличится на 5 рублей, а в выходные - на 10 рублей, что позволит сократить убытки предприятия примерно на 24%.

Кроме того, депутаты приняли решение о проведении проверки деятельности банно-прачечного комбината силами Контрольно-счетной палаты муниципалитета. При этом они не поддержали предложение своего коллеги Григория Турчина провести на предприятии внешний аудит силами независимой компании.