3
14:12
Мощи Николая Чудотворца доставят из Италии в Россию
13:19
Дожди и до 13 градусов тепла ожидаются в Псковской области 29 апреля
12:06
Стартовал культурный ПАИ-live
11:29
Депутаты увеличили тарифы для псковских бань
10:58
До +19 градусов ожидается в Псковской области в первой половине мая
10:15
Против продажи алкоголя в интернете выступил Роспотребнадзор
09:26
День Службы скорой помощи отмечается сегодня в России
Еще новости
Общество

Депутаты увеличили тарифы для псковских бань

В ходе 81-й сессии Псковской городской Думы 28 апреля депутаты согласовали изменение тарифов на услуги, оказываемые банями муниципального предприятия Пскова «Банно-прачечный комбинат», которые не менялись с 2015 года. Согласно документу общий рост размера платы за услуги бань составит 4,2%, то есть в рабочие дни увеличится на 5 рублей, а в выходные - на 10 рублей, что позволит сократить убытки предприятия примерно на 24%.

Кроме того, депутаты приняли решение о проведении проверки деятельности банно-прачечного комбината силами Контрольно-счетной палаты муниципалитета. При этом они не поддержали предложение своего коллеги Григория Турчина провести на предприятии внешний аудит силами независимой компании. 

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

Мощи Николая Чудотворца доставят из Италии в Россию
28 апреля 2017
Мощи Николая Чудотворца доставят из Италии в Россию
Дожди и до 13 градусов тепла ожидаются в Псковской области 29 апреля
28 апреля 2017
Дожди и до 13 градусов тепла ожидаются в Псковской области 29 апреля
Стартовал культурный ПАИ-live
28 апреля 2017
Стартовал культурный ПАИ-live
Депутаты увеличили тарифы для псковских бань
28 апреля 2017
Депутаты увеличили тарифы для псковских бань 3
До +19 градусов ожидается в Псковской области в первой половине мая
28 апреля 2017
До +19 градусов ожидается в Псковской области в первой половине мая
Против продажи алкоголя в интернете выступил Роспотребнадзор
28 апреля 2017
Против продажи алкоголя в интернете выступил Роспотребнадзор
День Службы скорой помощи отмечается сегодня в России
28 апреля 2017
День Службы скорой помощи отмечается сегодня в России
Псков попал в топ-10 самых популярных городов для путешествий на майские праздники
28 апреля 2017
Псков попал в топ-10 самых популярных городов для путешествий на майские праздники

Идет загрузка...