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Общество

Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Пскове

В Пскове на Рижском проспекте сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве. 

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. В ходе проверки выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске как уклоняющийся от административного надзора.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

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