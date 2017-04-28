Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Пскове

12:19, 28 апреля 2017, ПАИ

В Пскове на Рижском проспекте сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. В ходе проверки выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске как уклоняющийся от административного надзора.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.