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Политика

В схему избирательных округов Пскова включены новые улицы

Внесены изменения в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Псковской городской Думы шестого созыва. Поправки депутаты рассмотрели и одобрили на сессии 28 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пскова Иван Цецерский пояснил, что изменения каксаются 12-го и 15-го избирательных округов. «Включены все новые улицы, которые прошли общественную комиссию», - сказал он.

«Получается, что мы включаем улицы, на которых никто не живёт», - отреагировал народный избранник Игорь Шеменев. «Мы утверждаем границы округов – появится дом, и он сразу будет в этом округе. Там нет избирателей, но через месяц они могут там появиться. Мы принимаем длокумент на 10 лет», - ответил Иван Цецерский.

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