Памятную доску установят на доме почетного гражданина Пскова Сергея Павлова
Депутаты Псковской городской Думы утвердили проект установки памятной доски почетному гражданину Пскова Сергею Павлову. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 81-й сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 28 апреля.
В ходе заседания депутаты также учли выделение средств на установу доски. Она будет установлена на доме 21а по улице Красноармейской.
Кроме того, в Пскове на здании Центра единоборств на внебюджетные средства установят мемориальную доску основателю федерации бокса Псковской области Евгению Лазебному.