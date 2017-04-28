Памятную доску установят на доме почетного гражданина Пскова Сергея Павлова

12:12, 28 апреля 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы утвердили проект установки памятной доски почетному гражданину Пскова Сергею Павлову. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 81-й сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 28 апреля.

В ходе заседания депутаты также учли выделение средств на установу доски. Она будет установлена на доме 21а по улице Красноармейской.

Кроме того, в Пскове на здании Центра единоборств на внебюджетные средства установят мемориальную доску основателю федерации бокса Псковской области Евгению Лазебному.