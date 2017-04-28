Дожди и до 13 градусов тепла ожидаются в Псковской области 29 апреля

13:19, 28 апреля 2017, ПАИ

29 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода, дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +1 до +6, днем - от +8 до +13.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.