Третий том книги «Солдаты Победы» презентует псковская библиотека

12:25, 28 апреля 2017, ПАИ

3 мая в 15:00 в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, д. 2) пройдет заседание Клуба псковских краеведов. Встреча приурочена к 72-годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

На заседании состоится презентация третьего тома книги «Солдаты Победы. Псковичи-участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В издании опубликованы сведения о 1096 участниках войны, родившихся или проживавших в городе Великие Луки. На презентации выступит главный редактор многотомника Николай Никитенко.

Напомним, что издание стало победителем в главной номинации «Книга года» областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга - 2016».

Первый том издания вышел в конце апреля 2015 года. Второй том посвящен 900 уроженцам Псковской области, которые участвовали в Параде Победы 24 июня 1945 года, а также ветеранам Великой Отечественной войны — тех, кто был еще жив по состоянию на апрель 2013 года.

В настоящее время идет работа по подготовке следующих книг, посвященных участникам войны — жителям Псковской области.

Вход на мероприятие свободный.