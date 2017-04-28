0
12:06
Стартовал культурный ПАИ-live
19:44
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
18:04
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
17:45
Хрупкий портрет
11:11
Программа праздничных мероприятий в Пскове с 1 по 14 мая
22:01
Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол
13:40
Концерт Александра Малинина закроет Фестиваль русской музыки в Пскове
Еще новости
Культура

Третий том книги «Солдаты Победы» презентует псковская библиотека

3 мая в 15:00 в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, д. 2) пройдет заседание Клуба псковских краеведов. Встреча приурочена к 72-годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

На заседании состоится презентация третьего тома книги «Солдаты Победы. Псковичи-участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В издании опубликованы сведения о 1096 участниках войны, родившихся или проживавших в городе Великие Луки. На презентации выступит главный редактор многотомника Николай Никитенко.

Напомним, что издание стало победителем в главной номинации «Книга года» областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга - 2016».

Первый том издания вышел в конце апреля 2015 года. Второй том посвящен 900 уроженцам Псковской области, которые участвовали в Параде Победы 24 июня 1945 года, а также ветеранам Великой Отечественной войны — тех, кто был еще жив по состоянию на апрель 2013 года.

В настоящее время идет работа по подготовке следующих книг, посвященных участникам войны — жителям Псковской области.

Вход на мероприятие свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стартовал культурный ПАИ-live
28 апреля 2017
Стартовал культурный ПАИ-live
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
27 апреля 2017
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
27 апреля 2017
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
Программа праздничных мероприятий в Пскове с 1 по 14 мая
27 апреля 2017
Программа праздничных мероприятий в Пскове с 1 по 14 мая 2
Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол
26 апреля 2017
Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол
Концерт Александра Малинина закроет Фестиваль русской музыки в Пскове
26 апреля 2017
Концерт Александра Малинина закроет Фестиваль русской музыки в Пскове
Благотворительный концерт даст в Пскове хор Валаамского монастыря
25 апреля 2017
Благотворительный концерт даст в Пскове хор Валаамского монастыря
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова
23 апреля 2017
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова 8

Идет загрузка...