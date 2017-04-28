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Общество

Фильм о бывших наркозависимых сняли в Пскове

В Пскове создан фильм о людях, которые смогли избавиться от пагубного влияния наркотиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, создателями фильма стали полицейские, тележурналисты и представители других заинтересованных ведомств.

По результатам социологического опроса населения, проведенного в рамках мониторинга наркоситуации на территории региона, наиболее эффективными мероприятиями были признаны выступления бывших наркозависимых лиц, лекции и беседы в учебных заведениях, тематические программы, фильмы на телевидении и антинаркотическая реклама. С  учетом этого Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Управлением по связи и массовым коммуникациям региона и телерадиокомпанией ВГТРК «Псков» созданли фильм о жителях области, жизнь которых была связана с употреблением наркотиков.

Этот фильм предназначен для просмотра молодыми людьми в возрасте от 18 лет и старше, а также для специалистов в рамках осуществления различных  мероприятий профилактической направленности.

В ходе проведения комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции  «Дети России-2017» фильм был представлен на заседании антинаркотической комиссии Псковской области, он получил положительную оценку специалистов, псковской студенческой аудитории и рекомендован для показа студентам и родителям в целях профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ.

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