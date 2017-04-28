Фильм о бывших наркозависимых сняли в Пскове

12:28, 28 апреля 2017, ПАИ

В Пскове создан фильм о людях, которые смогли избавиться от пагубного влияния наркотиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, создателями фильма стали полицейские, тележурналисты и представители других заинтересованных ведомств.

По результатам социологического опроса населения, проведенного в рамках мониторинга наркоситуации на территории региона, наиболее эффективными мероприятиями были признаны выступления бывших наркозависимых лиц, лекции и беседы в учебных заведениях, тематические программы, фильмы на телевидении и антинаркотическая реклама. С учетом этого Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Управлением по связи и массовым коммуникациям региона и телерадиокомпанией ВГТРК «Псков» созданли фильм о жителях области, жизнь которых была связана с употреблением наркотиков.

Этот фильм предназначен для просмотра молодыми людьми в возрасте от 18 лет и старше, а также для специалистов в рамках осуществления различных мероприятий профилактической направленности.

В ходе проведения комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2017» фильм был представлен на заседании антинаркотической комиссии Псковской области, он получил положительную оценку специалистов, псковской студенческой аудитории и рекомендован для показа студентам и родителям в целях профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ.