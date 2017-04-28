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Экономика

Белорусские яблоки и картофель не пропустили через границу псковские специалисты

В контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запрещен ввоз из Белоруссии свежих яблок весом 1,5 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района специалисты не пропустили через границу 1,5 тонны картофеля из Белоруссии.

Причина запретов - отсутствие фитосанитарного сертификата. Подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию, владельцы грузов привлечены к административной ответственности, предусмотренной  статьей 10.2 КоАП РФ.
 

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