Белорусские яблоки и картофель не пропустили через границу псковские специалисты

12:35, 28 апреля 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запрещен ввоз из Белоруссии свежих яблок весом 1,5 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района специалисты не пропустили через границу 1,5 тонны картофеля из Белоруссии.

Причина запретов - отсутствие фитосанитарного сертификата. Подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию, владельцы грузов привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.2 КоАП РФ.

