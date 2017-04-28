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Общество

В Псковской области хотят создать новый песенный конкурс

Артем Татаренко подвел итоги своих первых месяцев работы на посту директора Псковской областной филармонии в эфире проекта ПАИ-live. «Время показало, что, как и всегда бывает,  предварительные мысли отличаются от реальности», - сказал он. Кроме того, по словам Артема Татаренко, возглавив филармонию он увидел «большое количество нюансов, которые не видно со стороны, в том числе хозяйственных».

Директор учреждения признал, что далеко не все планы начальные реализованы. Тем не менее, по его словам, «практически по всем пунктам, которые намечались, удается двигаться, добавилось много нового».

«Двигаемся по приоритеным направлениям. «Поезд движется», пока не так быстро как хотелось бы, но всё же», - резюмировал он.

Говоря о планах на будущее, Артем Татаренко добавил: «Мне бы хотелось, чтобы в области появился песенный конкурс. Надеюсь в следующем году удастся его сделать».

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