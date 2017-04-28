Артём Татаренко: Фестиваль русской музыки получился разножанровым и многоформатным

13:01, 28 апреля 2017, ПАИ

Фестиваль русской музыки в Пскове получился разножанровым и многоформатным, отметил директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко сегодня, 28 апреля в прямом эфире проекта ПАИ-live.

«Главная задача фестиваля - не получение прибыли, так как это не самое коммерческое направление. Приоритетная задача заключалась в том, чтобы привести на концерты людей», - пояснил Артём Татаренко. Он также добавил, что заполняемость на концертах фестиваля составляла не менее двух третей зала, причём каждый раз публика была разной. С аншлагом прошёл концерт Александра Малинина.

Директор псковской филармонии рассказал, что все к кому организаторы обратились за помощью в подготовке фестиваля - откликнулись. И в итоге все участники остались довольны. По его словам, организаторы старались устанавливать максимально доступные цены на билеты, в том числе на оперу с большим количеством декораций и участников.

Артем Татаренко также объяснил причину отмены светового шоу в рамках фестиваля. «Показу помешала погода», - рассказал он. «Это должна была быть программа в сопровождении духовых инструментов и видеопроекции, учитывающей особенности рельефа фасада псковского кинотеатра «Октябрь». Главные действующие лица тут - юные музыканты с инструментами», - уточнил Артем Татаренко.

По его словам, главной задачей этого мероприятия было привлечение внимание горожан к Фестивалю русской музыки. Он отметил, что световое шоу планировалось в качестве дополнительного элемента программы, срыв которого никак не повлиял на весь фестиваль.